L’Egitto parte con coraggio e sorprende l’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Dopo un avvio equilibrato, la formazione africana sblocca il risultato al 14? grazie a Yasser Ibrahim, che sfrutta un preciso cross di Marwan Attia e batte Emiliano Martínez con un colpo di testa vincente. I campioni del mondo in carica sono così chiamati a rincorrere. Ibrahim firma il vantaggio dell’Egitto. La rete arriva sugli sviluppi di un’azione costruita sulla fascia destra. Marwan Attia pennella un traversone teso al centro dell’area, dove Yasser Ibrahim prende il tempo a Lisandro Martínez e, con uno stacco imperioso, indirizza il pallone nell’angolo alla sinistra del portiere argentino per l’1-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, Egitto avanti di un gol sull’Argentina: Yasser Ibrahim porta avanti i Faraoni, Messi cerca la reazione

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Argentina da brividi: Capo Verde sfiora l'impresa!

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Mondiale 2026, Argentina avanti con Messi: Portogallo contro la Croazia, Ronaldo vede Leo solo in finaleL'Argentina ha vinto 3-1 contro la Giordania nell'ultima partita della fase a gironi del Mondiale 2026, consolidando la sua posizione nel torneo.

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Modulo speculare per l’Egitto, composto da: Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Zico, Lasheen, Attia; Salah, Hassan. 17:28Mondiali 2026, Ottavi di finale. Cronaca minuto per minuto di Argentina-Egitto: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it