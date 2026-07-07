Mondiali 2026 Egitto avanti di un gol sull’Argentina | Yasser Ibrahim porta avanti i Faraoni Messi cerca la reazione

Da thesocialpost.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, l’Egitto si porta avanti sull’Argentina con un gol di Yasser Ibrahim al 14’, che sfrutta un cross di Marwan Attia e supera il portiere avversario con un colpo di testa. Dopo un inizio equilibrato, la squadra africana apre le marcature, sorprendendo la formazione sudamericana. Messi cerca di reagire, ma il risultato rimane invariato nei minuti successivi.

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L’Egitto parte con coraggio e sorprende l’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Dopo un avvio equilibrato, la formazione africana sblocca il risultato al 14? grazie a Yasser Ibrahim, che sfrutta un preciso cross di Marwan Attia e batte Emiliano Martínez con un colpo di testa vincente. I campioni del mondo in carica sono così chiamati a rincorrere. Ibrahim firma il vantaggio dell’Egitto. La rete arriva sugli sviluppi di un’azione costruita sulla fascia destra. Marwan Attia pennella un traversone teso al centro dell’area, dove Yasser Ibrahim prende il tempo a Lisandro Martínez e, con uno stacco imperioso, indirizza il pallone nell’angolo alla sinistra del portiere argentino per l’1-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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