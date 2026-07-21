Anno di prova e supplenze GPS | cosa succede se arriva una proposta di nomina Pillole di Question time

Un docente di ruolo che sta svolgendo l'anno di prova deve presentare la domanda delle 150 preferenze? E cosa accade se riceve una convocazione per una supplenza? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [con QUESTION TIME]

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