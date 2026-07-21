Anno di prova e supplenze GPS | cosa succede se arriva una proposta di nomina Pillole di Question time
Un docente di ruolo in anno di prova non deve presentare la domanda delle 150 preferenze. Se riceve una convocazione per una supplenza, può accettarla o rifiutarla, senza che questo influenzi la sua posizione nell’anno di prova. La nomina per una supplenza non interrompe automaticamente il percorso di prova, a meno che non venga deciso diversamente dalle disposizioni vigenti. La procedura varia in base alle specifiche norme contrattuali.
Un docente di ruolo che sta svolgendo l'anno di prova deve presentare la domanda delle 150 preferenze? E cosa accade se riceve una convocazione per una supplenza? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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