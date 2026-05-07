L’aggiornamento GPS 2026 anticipato dal Ministero è servito a qualcosa? PILLOLE DI QUESTION TIME

Durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 4 maggio 2026, sono stati discussi vari aspetti riguardanti il sistema di assegnazione delle supplenze nel settore scolastico. L'evento, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione dell’esperta Sonia Cannas, ha approfondito le modalità di conferimento delle supplenze, con attenzione alle recenti modifiche legislative e alle loro implicazioni pratiche.

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, è stata affrontata una tema legato al conferimento delle supplenze. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle procedure delle 150 preferenze e della mini call veloce e sulle tempistiche previste. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Aggiornamento GPS e domanda delle 150 preferenze: è obbligatoria? Quali sanzioni in caso di rinuncia? Pillole di Question TimeNel question time del lunedì 16 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata...

GPS 2026: chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A/8. Pillole di Question TimeNel question time del 24 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: GAE 2026-2028: avviso apertura delle funzioni per la scelta delle sedi; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio [LO SPECIALE]; Supplenze personale docente e ATA, imminente la circolare con le indicazioni operative per l'a.s. 2026/27. Informativa del Ministero ai sindacati; PROCEDURA CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2026/2027: IL MINISTERO FORNISCE UNA PRIMA INFORMAZIONE.

GPS 2026: per chi si è inserito con riserva, la data del 30 giugno è fondamentale per la prima fasciaMolti aspiranti delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026-2028 hanno presentato domanda di aggiornamento inserendosi con riserva: questa procedura riguarda tutti i docen ... orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloceSupplenze docenti: con circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fornito istruzioni e indicazioni 2026 ... orizzontescuola.it

Il Ministero del Turismo ha aperto il secondo esame nazionale per l’abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica: domanda su InPA entro il 19 maggio 2026. - facebook.com facebook

Con anticipo rispetto agli anni scorsi, il Ministero ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 che regola il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l'anno scolastico 2026/27. Per il personale ATA un'importante novità. x.com