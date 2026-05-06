Gli elenchi regionali sono una procedura ordinaria che si ripeterà ogni anno o una misura eccezionale limitata a quest’anno? PILLOLE DI QUESTION TIME

Durante il question time trasmesso il 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente ed esperta in normativa scolastica Sonia Cannas, è stato discusso un tema riguardante gli elenchi regionali. La discussione si è concentrata sulla natura di questa procedura, chiedendosi se si tratti di una prassi annuale o di una misura temporanea limitata all’anno in corso.

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. È una procedura che si aggiorna di anno in anno. Ci sarà quindi la possibilità di inserirsi anche negli anni successivi. Pertanto, la regione che si sceglie per l’anno scolastico 202627 potrebbe non essere la stessa che si sceglierà il prossimo anno scolastico. Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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