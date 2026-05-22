Anne Hathaway il video che ha acceso i rumor sul lifting | lei risponde così

A 43 anni, l’attrice ha pubblicato un video in risposta alle voci circolate negli ultimi mesi riguardo a un possibile intervento di lifting facciale. Le indiscrezioni erano nate dopo alcune apparizioni pubbliche in cui il suo viso sembrava più disteso rispetto al passato. La protagonista di numerosi film ha deciso di affrontare la questione direttamente, condividendo il video con i suoi follower senza aggiungere commenti ulteriori. Le discussioni sui social si sono concentrate principalmente sulla differenza di aspetto rispetto alle immagini precedenti.

A 43 anni, Anne Hathaway ha deciso di affrontare direttamente una delle discussioni più insistenti degli ultimi mesi: i rumor sul presunto lifting facciale che avrebbero spiegato il suo aspetto particolarmente disteso nelle recenti apparizioni pubbliche. L’attrice premio Oscar ha scelto di rompere il silenzio in una lunga intervista a Elle, spiegando perché abbia sentito il bisogno di intervenire pubblicamente. La sua risposta, però, non è stata polemica: l’attrice ha affrontato il tema con lucidità, ironia e una certa vulnerabilità personale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frouzan M. (@froartistry) Secondo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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