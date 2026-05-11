Durante le riprese del film “Il diavolo veste Prada 2”, un’osservazione particolarmente nota è stata fatta dall’assistente americana del set, che ha commentato la somiglianza tra un’attrice emergente e l’attrice protagonista. Sofia Felicetti, ventiduenne di Foligno e studentessa di Economia alla Bocconi di Milano, si trovava sul set in qualità di comparsa, vivendo un’esperienza che ha attirato l’attenzione di chi era presente.

Sofia Felicetti ha 22 anni, è nata a Foligno e oggi studia Economia alla Bocconi di Milano. Una studentessa come tante ma con un’esperienza che ha decisamente cambiato il suo percorso, almeno per qualche giorno. Nell’ottobre 2025, infatti, si è ritrovata sul set de Il diavolo veste Prada 2, lavorando come controfigura di Anne Hathaway nell’ attesissimo seguito del cult che ha segnato un’epoca. Sofia è diventata parte attiva del set, anche se in un ruolo spesso invisibile come quello della controfigura, fondamentale per la realizzazione delle scene. Una somiglianza sorprendente con l’attrice protagonista ha reso tutto ancora più particolare....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La sua assistente americana, vedendoci insieme, ha detto: ‘impressionante'”: la somiglianza tra Sofia Felicetti e Anne Hathaway sul set de “Il diavolo veste Prada 2”

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Sofia Felicetti, la studentessa-controfigura di Anne Hathaway: Mi dicono che le somiglio da quando avevo 15 anni. Il cinema? Prima l’universitàSofia Felicetti, 22 anni, umbra di Foligno, studentessa universitaria di Economia alla Bocconi di Milano, è stata la controfigura di Anne Hathaway (Andy Sachs) nel ‘Diavolo Veste Prada 2’: La sua ass ... msn.com