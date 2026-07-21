L’Italia si prepara alle Finals della VNL di volley femminile a Macao, dopo aver concluso la fase intercontinentale con 10 vittorie e 2 sconfitte. La squadra sta lavorando su alcune piccole lacune e si sente a buon punto. Dopo aver sperimentato diverse formazioni per dare riposo a alcune giocatrici di spicco, l’obiettivo è arrivare alle finali con ottime possibilità di successo. La competizione si svolgerà in Cina nel 2026.

Dopo aver chiuso in seconda posizione la fase intercontinentale con un bilancio di dieci vittorie e due sconfitte, effettuando diversi esperimenti per concedere qualche settimana di riposo supplementare ad alcune big, l’Italia si appresta ad affrontare con ambizioni importanti le Finals della Nations League di volley femminile 2026 a Macao (Cina). La capitana azzurra Anna Danesi ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, parlando alla vigilia del quarto di finale in programma domani (ore 10.00 italiane) contro i Paesi Bassi. “ Mi aspetto una bella partita, in una settimana clou dell’estate. Siamo alle Finals e vedo belle cariche le nostre avversarie così come siamo cariche noi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Danesi verso le Finals di VNL: “Stiamo lavorando su alcune piccole lacune, ma siamo a buon punto”

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