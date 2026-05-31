Con l'inizio della stagione balneare, la Società Nazionale di Salvamento ha riattivato il servizio di salvataggio lungo la costa del Conero. La squadra utilizza un gommone e conta sui volontari e sulla Croce Verde di Castelfidardo per garantire la sicurezza di bagnanti e turisti. Il responsabile ha dichiarato che il lavoro procede bene, anche se si evidenzia un problema legato al Molo. La presenza del servizio è ora operativa e in attività.

Con l’avvio della stagione balneare è da ieri attiva la Società Nazionale di Salvamento che da anni garantisce con il suo gommone, i suoi volontari e la Croce Verde di Castelfidardo, la sicurezza di bagnanti e turisti nella baia e nella costa del Conero. A capitanare la squadra è Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia: "Per la stagione che inizia - afferma - siamo a buon punto perché cerchiamo sempre di migliorare le cose. Dove non arrivano gli altri, noi operatori di Portonovo cerchiamo che le cose vadano avanti, senza polemica ma in collaborazione per raggiungere il risultato. Le spiagge sono ancora indietro ma il Comune ci sta lavorando con la Regione e il Parco del Conero per farci avere le concessioni per cui uno paga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvamento garantito: "Siamo a buon punto". Ma c’è il problema Molo

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