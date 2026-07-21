Le Final Eight della Nations League di volley femminile si svolgeranno a Macao a partire da mercoledì 22 luglio alle 10. Julio Velasco ha affermato che la squadra è in buona forma e pronta, anche se ha aggiunto che la competizione sarà difficile. La competizione si avvicina e le atlete si preparano per affrontare le sfide che le attendono. La manifestazione rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione internazionale di volley femminile.

Giornata di vigilia a Macao in vista delle Final Eight della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate mercoledì 22 luglio (alle ore 10.00 italiane) dal primo quarto di finale tra Italia e Paesi Bassi. Le azzurre guidate dal CT Julio Velasco, finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po’ di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella VNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. “ Faccio i più sinceri complimenti al comitato locale e alla federazione internazionale per l’eccellente organizzazione di queste Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco presenta le Finals di VNL: “La squadra sta bene e siamo pronti, ma non sarà semplice”

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