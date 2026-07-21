L’8 luglio scorso, all’interno di una casa nel Devon, una donna è stata colpita ripetutamente con un martello, ricevendo 21 ferite alla testa. La vittima, nota come “Lady Brexit”, stava pranzando al momento dell’aggressione. Il pubblico ministero ha confermato che il referto medico indica l’uso di un martello e il numero di colpi ricevuti. La polizia prosegue le indagini senza aver ancora identificato un sospettato.

Ann Widdecombe, nota come “Lady Brexit”, è stata uccisa con 21 martellate alla testa. A dare notizia del primo esito del referto medico successivo al delitto è stato il pubblico ministero che indaga sull’omicidio avvenuto l’8 luglio scorso nel Devon, dove Widdecombe abitava. All’udienza era presente anche Joshua Kerry, il 28enne accusato del brutale omicidio di “Lady Brexit”. Com’è morta Ann Widdecombe, nota come “Lady Brexit” In tribunale presente anche il presunto assassino di Ann Widdecombe Omicidio di Lady Brexit, si indaga sul movente politico Com’è morta Ann Widdecombe, nota come “Lady Brexit” “Trauma cranico da corpo contundente”, questa la causa della morte della 78enne Ann Widdecombe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ann Widdecombe uccisa con 21 martellate alla testa nella sua casa di Devon, "Lady Brexit" stava pranzando

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