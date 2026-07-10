Uccisa a 78 anni ‘Lady Brexit’ Ann Widdecombe | arrestato un cittadino britannico bianco di 26 anni
Un uomo britannico di 26 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo di una politica euroscettica di 78 anni, morta nella sua casa di campagna. La donna, nota come 'Lady Brexit', è stata trovata con ferite multiple. La famiglia ha scoperto il corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.
La politica euroscettica, passata dalla Thatcher a Farage, è stato trovata morta nella sua casa nella campagna inglese. Il corpo, martoriato di ferite, è stato scoperto dalla famiglia. Per la polizia il sospettato non avrebbe agito per motivi politici. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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