Uccisa a 78 anni ‘Lady Brexit’ Ann Widdecombe | arrestato un cittadino britannico bianco di 26 anni

Notizia in breve

Un uomo britannico di 26 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo di una politica euroscettica di 78 anni, morta nella sua casa di campagna. La donna, nota come 'Lady Brexit', è stata trovata con ferite multiple. La famiglia ha scoperto il corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.