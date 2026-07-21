Angela Salomone è morta il 21 luglio 2026 a Napoli, a circa 266 giorni dalla morte del marito, Mimmo Jodice. La coppia era nota nel campo della fotografia, dove entrambi si sono distinti come maestri. La notizia del decesso ha suscitato commenti di dolore, con una persona vicina che ha sottolineato come Angela non fosse solo la moglie di Jodice.

Angela Salomone, moglie di Mimmo Jodice, è morta il 21 luglio 2026 a pochi mesi dal decesso del marito. I due sono stati una grande coppia di maestri della fotografia. La donna aveva 89 anni ed è scomparsa a Napoli dove aveva deciso di restare a vivere e a continuare la sua attività artistica. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli: “Non era solo sua moglie”. La morte di Angela Salomone Angela Salomone è stata un’artista e donna di cultura ed era la moglie di Mimmo Jodice, considerato tra i più grandi artisti del ‘900. La coppia è rimasta unita per una vita, con precisione per oltre 60 anni, fino alla morte di lui il 28 ottobre 2025.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Angela Salomone morta a Napoli 266 giorni dopo Mimmo Jodice, il cordoglio di Giuli: "Non era solo sua moglie"

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