Andiamo a prendere i fascisti a casa | bufera sull’evento antagonista a Genova

Notizia in breve

L’amministrazione comunale di Genova ha concesso uno spazio pubblico all’interno di Palazzo Ducale a un gruppo di sinistra radicale, No Kings, che include centri sociali e altre realtà antagoniste. L’evento, con lo slogan “Andiamo a prendere i fascisti a casa”, ha suscitato reazioni e polemiche. Il gruppo ha organizzato un’assemblea e un corteo, coinvolgendo partecipanti che hanno espresso posizioni anti-fasciste. La decisione di concedere l’area ha generato discussioni sulla gestione degli spazi pubblici e sulla libertà di espressione.