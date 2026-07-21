Andiamo a prendere i fascisti a casa | bufera sull’evento antagonista a Genova
L’amministrazione comunale di Genova ha concesso uno spazio pubblico all’interno di Palazzo Ducale a un gruppo di sinistra radicale, No Kings, che include centri sociali e altre realtà antagoniste. L’evento, con lo slogan “Andiamo a prendere i fascisti a casa”, ha suscitato reazioni e polemiche. Il gruppo ha organizzato un’assemblea e un corteo, coinvolgendo partecipanti che hanno espresso posizioni anti-fasciste. La decisione di concedere l’area ha generato discussioni sulla gestione degli spazi pubblici e sulla libertà di espressione.
L’amministrazione del Comune di Genova, proprietario di Palazzo Ducale, ha permesso che venisse concesso uno spazio pubblico all’interno dello storico edificio al gruppo di sinistra radicale No Kings, che raggruppa diverse realtà antagoniste tra centri sociali e pro Pal. E durante questo incontro, uno degli esponenti del gruppo non è riuscito, o non ha voluto, contenersi, con un discorso eccessivo che ricalca fin troppo da vicino quelli già sentiti negli ultimi giorni, con gli avversari politici etichettati come “ fascisti ” da andare a prendere a casa. Tutto questo, però, all’interno di un palazzo di proprietà della città. “Se l'estrema destra alza il limite di quello che è possibile dire, noi dobbiamo alzare anche noi il limite di quello che è possibile dire e fare e fermare i fascisti ad ogni prezzo necessario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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