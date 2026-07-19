Genova 25 anni dal G8 | corteo antagonista nei luoghi simbolo del 2001 tra memoria contestazioni e tensioni

Notizia in breve

Un corteo antagonista si è svolto a Genova per i 25 anni dal G8, attraversando i luoghi simbolo degli scontri del 2001. La manifestazione ha ricordato Carlo Giuliani in piazza Alimonda e ha percorso via Tolemaide, via XX Settembre e altri punti chiave. Durante il corteo sono stati esposti uno striscione e cartelli, con tensioni e contestazioni lungo il percorso. Nessun incidente o arresto sono stati segnalati fino alla conclusione.