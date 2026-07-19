Genova 25 anni dal G8 | corteo antagonista nei luoghi simbolo del 2001 tra memoria contestazioni e tensioni
Un corteo antagonista si è svolto a Genova per i 25 anni dal G8, attraversando i luoghi simbolo degli scontri del 2001. La manifestazione ha ricordato Carlo Giuliani in piazza Alimonda e ha percorso via Tolemaide, via XX Settembre e altri punti chiave. Durante il corteo sono stati esposti uno striscione e cartelli, con tensioni e contestazioni lungo il percorso. Nessun incidente o arresto sono stati segnalati fino alla conclusione.
La manifestazione ha ricordato Carlo Giuliani in piazza Alimonda, a Genova, e ha attraversato i luoghi degli scontri del G8. Esposto uno striscione contro Trump e Vannacci, contestata una sede dell’ultradestra cittadina A venticinque anni dalG8 di Genova del 2001, un corteo di area antagonista è tornato a percorrere le strade della città per ricordare gli eventi che segnarono uno dei momenti più controversi della storia recente italiana. La manifestazione, organizzata nel giorno dell’anniversario delle proteste e degli scontri di quel vertice internazionale, ha attraversato alcuni dei luoghi simbolo di quelle giornate, tra memoria politica, rivendicazioni e nuove contestazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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