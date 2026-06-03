Evento dedicato ai bambini Lgbt bufera all' Eurocamera FdI insorge | Una vergogna
Ancora bagarre al Parlamento europeo sui temi dell’identità di genere e dei diritti dei minori. A sollevare il caso è stato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Paolo Inselvini, che ha acceso i riflettori su un evento organizzato da Renew, in programma domani 4 giugno all'interno dell'Eurocamera e dedicato ai diritti dei bambini Lgbt. “Al peggio purtroppo non c’è mai fine", il j'accuse di Inselvini in un video pubblicato sui social: "Guardate questa locandina nella quale si parla dei diritti dei bambini Lgbt, nella quale si parla dell’autodeterminazione sessuale dei bambini, nella quale si parla di come evidentemente i bambini possono scegliere di cambiare sesso, magari quando hanno quattro, cinque, sei, dieci anni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Argomenti più discussi: Pride Month 2026, il calendario degli eventi in programma in Italia; Abruzzo Pride 2026 a Giulianova, il tema è Flotilla Queer: un mese di eventi nelle quattro province; Il Comune di Roma continua a promuovere laboratori gender per bambini; Roma Pride 2026, la Croisette apre il 28 maggio con il sindaco Gualtieri.
Insieme così come siamo: storie che accolgono, colorano e fanno crescere! Vi aspettiamo per un pomeriggio speciale di Letture Queer dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni (ma aperto proprio a tutti!). Un evento colorato, aperto al pubblico e pen facebook
Insieme, celebriamo ogni voce, ogni storia, ogni identità. Siamo orgogliosi di sostenere @varesepride, un evento che celebra la comunità, la visibilità e i diritti per le persone #LGBTQIA+, nonché i valori dell'uguaglianza e dell'inclusione. #Canada4Pride #C x.com
Non avrei mai pensato che potesse succedere a me, l'evento canonico. reddit