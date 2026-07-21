Ancora una bimba risucchiata dal bocchettone della piscina | salvata dopo lo spegnimento dell’impianto Assente la griglia di protezione

Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nel bocchettone di una piscina nel Trevigiano. L’incidente è avvenuto il 9 luglio, durante un’uscita con un centro ricreativo estivo. L’impianto di ricircolo ha continuato a funzionare fino allo spegnimento manuale, che ha liberato la bambina. La piscina non aveva una griglia di protezione sul bocchettone. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l’episodio dopo altri casi simili segnalati recentemente.

Una bambina in gita con un centro ricreativo estivo è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano. Come riporta il Corriere del Veneto, è accaduto lo scorso 9 luglio, ma i genitori, dopo i recenti casi di cronaca, hanno deciso di rendere pubblico l’episodio. A salvarla è stato l’intervento degli operatori, che hanno dovuto spegnere d’urgenza l’impianto per riuscire a liberare l’arto dall’aspirazione del bocchettone, completamente privo della griglia di protezione. La bambina se l’è cavata con qualche livido e tanta paura. La griglia assente e la corsa al pronto soccorso. La bambina, portata di... 🔗 Leggi su Open.online

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Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina - 1mattina News 07/04/2026

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Nel Trevigiano risucchiata dal bocchettone della piscina: salvata bimbaUna bambina è rimasta con una gamba incastrata nella pompa di ricircolo di una piscina durante una gita di un centro ricreativo nel Trevigiano.

Risucchiata dal bocchettone della piscina, salvata bimba nel TrevigianoUna bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo.

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