anche musk difende roggero

Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, si trova nel carcere di Bollate a Milano. La vicenda ha suscitato polemiche, con anche la difesa del condannato da parte di alcune figure pubbliche. La condanna definitiva è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha stabilito la responsabilità dell’uomo per i fatti accaduti nel suo negozio.

di Antonio Petrucci Si intensificano gli sviluppi e le polemiche sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori in fuga dal suo negozio e il ferimento di un terzo, ora nel carcere di Bollate a Milano. La Procura generale di Torino ha reso noto di aver eseguito il sequestro di 50mila euro a garanzia delle spese di giustizia. La somma si trovava su un conto corrente estero tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone, ed è stata oggetto di un bonifico disposto dal conto del Comitato "#iostoconmarioroggero" prima della celebrazione del giudizio d’appello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elon Musk difende Roggero - Dio giudica

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