Il leader di un partito di centrodestra ha dichiarato di non voler contestare la sentenza di condanna in un caso che riguarda un gioielliere. Nel frattempo, il fondatore di una grande azienda tecnologica ha espresso la propria opinione sulla decisione del giudice e del pubblico ministero, definendola “folle” e chiedendo di condannare le autorità coinvolte. Tajani invece ha preso le distanze dagli altri partiti, affermando di non voler modificare la legge sulla legittima difesa.

Intanto, il leader di Forza Italia Antonio Tajani prende le distanze dagli altri partiti di centrodestra, dichiarando di non voler contestare la sentenza di condanna e di non essere favorevole ad una modifica della legge sulla legittima difesa. In ogni caso, il vicepremier afferma la necessità di un atto di perdono nei confronti del gioielliere, che "non è un malvivente abituale e si è mosso per rabbia, paura e disperazione" L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, anche Musk difende il gioielliere: ‘Sentenza folle, giudice e pm da condannare’

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Elon Musk difende Roggero: «È una follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati»

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