Il nuovo Primo Ministro del Regno Unito ha sostituito il precedente, portando con sé un cambiamento che ha sorpreso anche Larry The Cat. Il felino, residente storico a Downing Street, si trova ora a dover affrontare volti nuovi tra le persone che frequentano l’abitazione. Larry, che vive nel numero 10 con un contratto di locazione a tempo indeterminato, si trova a dover adattarsi a questa novità, mentre il suo status di residente stabile rimane invariato.

Ma anche lui ha i suoi problemi. Ad esempio, quello di vedere in giro per casa sempre facce nuove. Arrivato insieme a David Cameron, Larry è l’unico ad avere un contratto di locazione al 10 di Downing Street a tempo indeterminato. Circa un mese fa, l’ennesimo annuncio di un cambio di co-inquilino. “Keir Starmer si è dimesso, avrai un nuovo padrone”, qualcuno gli avrà sussurrato all’orecchio. A lui, le crisi politiche gli fanno un baffo (e che baffo, ci sarebbe da dire), le diatribe della famiglia reale non lo scalfiscono, anche la Brexit non lo ha distratto dal suo ruolo di 007 con il pelo al posto dello smoking e una ciotola di cibo umido anziché un Vodka Martini agitato, non mescolato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anche Larry The Cat è perplesso: il nuovo Primo Ministro del Regno Unito è il settimo «padrone» della sua vita

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Larry the Cat: The Chief Mouser Who Outlasted Six Prime Ministers

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