Andy Burnham è stato scelto come nuovo leader del Partito laburista nel Regno Unito, sostituendo Keir Starmer che ha annunciato le dimissioni da primo ministro. La nomina di Burnham è stata ufficializzata oggi. La decisione arriva dopo la fine dell’amministrazione di Starmer, che ha lasciato l’incarico. Burnham, attuale leader del partito, assumerà il ruolo di primo ministro nelle prossime ore.

Dopo le annunciate dimissioni del premier britannico Keir Starmer, a prender il suo posto sarà Andy Burnhan che oggi è stato designato nuovo leader del Partito laburista. L'insediamento è previsto per lunedì prossimo e il nuovo inquilino di Downing Street ha promesso di "restituire la speranza" ai cittadini. Per l'ex sindaco della Greater Manchester, 56 anni, si tratta del coronamento di un obiettivo tentato già nel 2010 e 2015, seppur senza successo. Il nuovo cambio al vertice del paese costituisce il settimo cambio di leadership nell'arco di un decennio, un dato che è sintomo della grave instabilità politica nel paese. "Adottiamo un metodo orientato a risolvere i problemi invece di limitarci a fare punti politici - ha aggiunto nel suo discorso - Abbiamo il coraggio di affrontare le grandi questioni che la politica ha lasciato da parte". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regno Unito, Burnhan sarà il nuovo Primo ministro dopo il fallimento Starmer

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Regno Unito, Keir Starmer si dimette: Andy Burnham è il nuovo premier

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