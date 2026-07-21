Il Parlamento francese ha approvato una legge che stabilisce l’età minima di 15 anni per l’accesso ai social network, in aumento rispetto ai 13 anni previsti in Italia. La decisione si inserisce in un trend internazionale, con altri Paesi come l’Australia che hanno già adottato misure simili.

Il Parlamento francese ha approvato una legge per alzare l'età minima per l'accesso ai social network a 15 anni. Parliamo di una scelta che stanno portando avanti diversi Paesi: il primo è stato l'Australia. In Italia la soglia per l'accesso è ancora 13 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Quindi ricapitolando: la Francia con les barborangès fortissimi e integrati (con la tecnica di Feynman?) ha vinto due mondiali, l'Italia brutta kattiva e fascista con solo i bianchi ne ha vinti il doppio, di cui uno proprio in Francia e un altro glielo abbiamo alzato in f x.com

Anche la Francia ha alzato l’età minima per usare i social: 15 anni, in Italia si parte da 13Il Parlamento francese ha approvato una legge per alzare l'età minima per l'accesso ai social network a 15 anni ... fanpage.it