L'Unione Europea ha presentato una proposta che mira a fissare un’età minima per l’utilizzo delle piattaforme social. La proposta di von der Leyen riguarda anche modifiche nel funzionamento delle applicazioni, con l’obiettivo di rendere più equa la distribuzione dei benefici digitali. La Commissione intende introdurre meccanismi specifici per contrastare le dipendenze digitali, con regole più stringenti per i servizi online.

? Punti chiave Come cambierà il design delle app con il nuovo Digital Fairness Act?. Quali meccanismi di dipendenza digitale intende colpire concretamente la Commissione?. Perché dieci governi europei hanno già deciso di legiferare autonomamente?. Chi dovrà garantire il rispetto dell'età minima sulle piattaforme social?.? In Breve Proposta Digital Fairness Act prevista entro la fine dell'estate a Bruxelles.. Dieci governi nazionali europei hanno già avviato leggi autonome sulla materia.. Danimarca guida il gruppo di Stati membri pronti a regolamentare i social.. Obiettivo contrastare algoritmi e contratti complessi che sfruttano i minori.. A...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social, l’UE punta all’età minima: la proposta di von der Leyen

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