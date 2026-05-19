Giro d'Italia LIVE oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa Tudor ITT | si parte alle 13 | 15 il percorso è di 42 km

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Viareggio alle 13:15 e arrivo a Massa previsto per le 17:15. La tappa è un controcorrente individuale di 42 chilometri, con un percorso che attraversa zone costiere e collinari. La corsa è seguita in diretta e rappresenta una delle tappe più brevi di questa edizione. La competizione coinvolge numerosi ciclisti professionisti in una fase del giro dedicata alle prove contro il tempo.

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In diretta il Giro d'Italia, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa: si parte alle ore 13:15, arrivo previsto alle 17:15. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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