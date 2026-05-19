Giro d'Italia LIVE oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa Tudor ITT | si parte alle 13 | 15 il percorso è di 42 km
Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Viareggio alle 13:15 e arrivo a Massa previsto per le 17:15. La tappa è un controcorrente individuale di 42 chilometri, con un percorso che attraversa zone costiere e collinari. La corsa è seguita in diretta e rappresenta una delle tappe più brevi di questa edizione. La competizione coinvolge numerosi ciclisti professionisti in una fase del giro dedicata alle prove contro il tempo.
In diretta il Giro d'Italia, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa: si parte alle ore 13:15, arrivo previsto alle 17:15. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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