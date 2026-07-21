Amichevoli Serie A su DAZN | calendario completo partite e dove vedere il precampionato

Da digital-news.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su DAZN sono disponibili nuove amichevoli di Serie A nel precampionato 2026-27, con partite di Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli. Sono stati annunciati tutti gli incontri di queste squadre, oltre ad altri test. L’offerta include anche i big match tra le squadre più importanti del campionato. Le partite si possono seguire tramite gli abbonamenti Family e Full di DAZN.

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DAZN arricchisce l'offerta del precampionato 202627 con nuove amichevoli di Serie A, oltre ai big match di Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli. Dopo l'annuncio di tutte le amichevoli di Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma, si arricchisce ulteriormente il calendario dei test precampionato su DAZN incluso negli abbonamenti Family e Full. Entrano infatti in programmazione anche le migliori amichevoli di Torino, Genoa, Bologna, Fiorentina,. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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