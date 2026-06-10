Mondiali 2026 in tv | calendario completo partite e dove vederle tra Rai e Dazn

Il Mondiale 2026 inizia giovedì 11 giugno con la partita di apertura tra le squadre dei tre paesi ospitanti. La competizione si svolge in diverse città di Messico, Stati Uniti e Canada. La trasmissione delle partite sarà suddivisa tra Rai e Dazn, con un calendario completo che include tutte le gare del torneo. La fase iniziale si svolge nelle prime settimane di giugno, con eventi distribuiti su più stadi.

L’attesa è finita: giovedì 11 giugno prende il via la Coppa del Mondo 2026 tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ecco il calendario della fase a gironi, la formula del torneo e tutte le informazioni sulla copertura televisiva. I Mondiali di calcio 2026 sono pronti a partire. Giovedì 11 giugno scatterà ufficialmente la ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la prima della storia con 48 nazionali partecipanti e la prima organizzata congiuntamente da tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la sfida inaugurale del Gruppo A tra Messico e Sudafrica, preceduta dalla tradizionale cerimonia d’apertura. La finale è invece in programma il 19 luglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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