Serie A oggi in TV dove vedere le partite della 37ª giornata su Sky e DAZN | orari e canali

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputano le partite della 37ª giornata di Serie A, con quattro fasce orarie previste per garantire la contemporaneità degli incontri. Le partite saranno trasmesse in diretta tv e in streaming sui canali di Sky e DAZN. Gli appassionati potranno seguire gli incontri secondo il palinsesto stabilito, consultando gli orari e i canali specifici dedicati alla copertura delle gare di questa giornata. La programmazione include partite in diversi orari, tutte visibili in modo chiaro e accessibile.

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Le partite di oggi della 37ª giornata di Serie A, divisa in quattro slot per assicurare la giusta contemporaneità: gli orari e dove vederle in diretta tv, chiaro e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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