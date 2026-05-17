Serie A oggi in TV dove vedere le partite della 37ª giornata su Sky e DAZN | orari e canali
Oggi si disputano le partite della 37ª giornata di Serie A, con quattro fasce orarie previste per garantire la contemporaneità degli incontri. Le partite saranno trasmesse in diretta tv e in streaming sui canali di Sky e DAZN. Gli appassionati potranno seguire gli incontri secondo il palinsesto stabilito, consultando gli orari e i canali specifici dedicati alla copertura delle gare di questa giornata. La programmazione include partite in diversi orari, tutte visibili in modo chiaro e accessibile.
Le partite di oggi della 37ª giornata di Serie A, divisa in quattro slot per assicurare la giusta contemporaneità: gli orari e dove vederle in diretta tv, chiaro e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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