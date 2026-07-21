America's Cup 2027 a Napoli | il calendario e le date ufficiali si parte il 22 maggio

L'America's Cup 2027 si terrà a Napoli, con le regate di flotta che inizieranno il 22 maggio. Le competizioni si svolgeranno fino al 10 luglio, data in cui inizieranno le regate per il titolo. Le date ufficiali sono state rese note, confermando il programma delle gare e le fasi della competizione.

Sono state ufficializzate tutte le date dell'America's Cup 2027 che si terrà a Napoli. Si parte con una serie di regate di flotta. Dal 10 luglio le regate per il titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sailing News - America's Cup 2027 - Ecco il CALENDARIO Ufficiale di Napoli!

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