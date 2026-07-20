L’America’s Cup 2027 si svolgerà in Italia, con il calendario ufficiale annunciato. La competizione prevede tre round robin e la Louis Vuitton Cup a partire da maggio. Sarà la prima volta che l’evento si tiene nel paese, con le date confermate e le fasi della regata pianificate. La manifestazione si svolgerà in diverse fasi, con le regate principali che si terranno nel corso dell’anno.

Dopo una lunga attesa comincia a delinearsi finalmente il calendario dell’America’s Cup 2027, che si terrà in Italia per la prima volta nella storia. Nello specifico sarà il Golfo di Napoli ad ospitare le regate della 38ma Coppa America di vela, con il sito ufficiale dell’evento che ha anticipato le date ed il formato della Louis Vuitton Cup che stabilirà lo sfidante di Emirates Team New Zealand nel Match finale. Si partirà nel weekend del 22-23 maggio 2027 con delle regate di flotta per quella che dovrebbe essere la terza e ultima Preliminary Regatta (dopo Cagliari e Napoli nel 2026) in vista della Coppa America vera e propria, che scatterà mercoledì 26 maggio con l’inizio della Challenger Selection Series. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Calendario America’s Cup 2027: ufficiali le date a Napoli. 3 round robin, Louis Vuitton Cup da maggio

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