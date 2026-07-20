La 38ª America’s Cup si svolgerà nel Golfo, con partenza il 22 maggio 2027. La competizione prevede l’utilizzo degli AC75 in regata di flotta, una prima storica. Seguiranno round robin, semifinali e la sfida finale contro il team difensore. Sono state definite le condizioni della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della regata principale. La manifestazione rappresenta un nuovo capitolo per questa competizione, con un formato che include diverse fasi di gara.

Definite le condizioni della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della 38ª America’s Cup Match. Prima storica con gli AC75 in regata di flotta, poi round robin, semifinali e sfida finale al defender Emirates Team New Zealand. Il calendario della prossima Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match di Napoli è ufficiale. Dal mese di maggio 2027 il Golfo partenopeo diventerà il grande teatro della vela mondiale, con le regate che porteranno alla sfida contro il defender Emirates Team New Zealand per la conquista del prestigioso trofeo. La prima fase è in programma sabato 22 maggio 2027 con tre regate di flotta. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - America’s Cup Napoli, ufficializzato il calendario: si parte il 22 maggio 2027 nel Golfo

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