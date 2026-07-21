L’amministrazione comunale ha annunciato di aver evitato polemiche riguardo al trasporto pubblico, definendo l’intervento come un “miracolo istituzionale”. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante che ha sottolineato come l’ente abbia gestito la situazione con successo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui provvedimenti presi o sui motivi delle polemiche precedenti. La comunicazione si concentra sulla valutazione positiva dell’operato amministrativo senza ulteriori precisazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sulla questione del trasporto pubblico dico, con fierezza ed orgoglio, che l’Amministrazione Mastella ha compiuto, anche in questa occasione, un miracolo istituzionale. Dopo aver salvato, successivamente all vittoria del 2016, il trasporto pubblico a Benevento, quando avevamo ereditato un’Amts fallita, ora abbiamo garantito la transizione all’Air, tutelando tutti, e dico tutti, i posti di lavoro e assicurando un passaggio di cantiere ordinato e senza disagi per i cittadini. Era un dovere per noi, ma ne siamo orgogliosi ed è giusto renderne merito al sindaco Mastella e a tutta l’amministrazione che ha votato, mercoledì 15 luglio, la storica delibera di affidamento, in via d’emergenza dal 1 agosto all’Air”, lo scrive in una nota l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ambrosone: “Amministrazione ha fatto un miracolo istituzionale, evitare polemiche fuori luogo”

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