Milan senti Giovanni Galli | Allegri ha fatto un miracolo
Durante la presentazione della 24^ edizione del Memorial Niccolò Galli, Giovanni Galli ha commentato la stagione di Allegri, affermando che ha realizzato un vero e proprio miracolo. La discussione si è concentrata sulla corsa alla qualificazione in Champions League e sulle stagioni recenti di allenatori come Allegri e Spalletti. Galli ha espresso il suo punto di vista su quanto il tecnico abbia saputo ottenere in un periodo complicato e ha condiviso alcune riflessioni sul percorso delle squadre coinvolte.
Giovanni Galli alla presentazione della 24^ edizione del Memorial Niccolò Galli sulla corsa Champions e le stagioni di Allegri e Spalletti. Così Giovanni Galli alla presentazione della 24^ edizione del Memorial Niccolò Galli sulla corsa Champions e le stagioni di Allegri e Spalletti. Per l'ex giocatore del Milan, l'allenatore livornese ha fatto un miracolo. Ecco le parole da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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