Gian Piero Gasperini ha guidato il Como e la Roma alla qualificazione in Champions League, superando diverse difficoltà nel percorso. La recente analisi evidenzia come le sfide affrontate siano state significative, con un impegno notevole da parte delle squadre. La qualificazione è stata discussa in un episodio di La Tripletta, dove si è analizzato il ruolo di Gasperini nel raggiungimento di questo obiettivo.

Nell'ultima puntata del La Tripletta - guarda qui l'episodio completo - Luigi Garlando ha analizzato la qualificazione in Champions League di Como e Roma, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nel percorso da Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como e Roma in Champions League: ecco perché Gasperini ha fatto un miracolo

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