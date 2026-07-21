Ambasciatore italiano in Senegal apre Scuola di Gorée per le migrazioni sostenibili
L'ambasciatore italiano in Senegal ha partecipato all'apertura della Scuola di Gorée 2026, che fa parte del progetto “Formazione, Dignità, Inclusione e Innovazione in Senegal”, finanziato dalla Cooperazione italiana. La cerimonia si è svolta nella storica isola di Gorée, con l'obiettivo di promuovere migrazioni sostenibili. La scuola mira a offrire formazione su temi legati alla migrazione e all'inclusione sociale.
L’Ambasciatore in Senegal Michele Tommasi ha partecipato alla cerimonia di apertura della Scuola di Gorée 2026, organizzata nell’ambito del progetto ‘Formazione, Dignità, Inclusione e Innovazione in Senegal’, finanziato dalla Cooperazione italiana. Organizzata dall’Istituto per i Diritti del Lavoratore Migrante, in partenariato con Inca Cgil Senegal, il Vis e numerosi attori istituzionali e sociali italiani e senegalesi, la Scuola di Gorée rappresenta uno spazio privilegiato di dialogo e confronto. Riunisce istituzioni, organizzazioni sindacali, attori della cooperazione, organizzazioni della società civile e rappresentanti della diaspora per affrontare insieme i temi del lavoro dignitoso, della protezione sociale e delle migrazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Mattarella: “Il popolo italiano nasce dalle migrazioni, e non è un problema”Il presidente della Repubblica ha affermato che il popolo italiano si forma attraverso le migrazioni e che questa non rappresenta un problema.
Ex ambasciatore italiano arrestato: accuse gravissimeUn ex ambasciatore italiano in Uzbekistan tra il 2024 e il 2025 è stato arrestato a seguito di un’indagine condotta dalla magistratura.