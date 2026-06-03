Mattarella | Il popolo italiano nasce dalle migrazioni e non è un problema

Il presidente della Repubblica ha affermato che il popolo italiano si forma attraverso le migrazioni e che questa non rappresenta un problema. In occasione della festa del 2 giugno, ha incontrato giovani sotto i 35 anni al Quirinale, rispondendo alle loro domande sui temi attuali e futuri del Paese. L'evento si è svolto nel contesto di un incontro con cittadini giovani, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle risposte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro del 2 giugno con i giovani al Quirinale. In occasione del 2 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato un gruppo di cittadini under 35 al Quirinale, rispondendo alle loro domande su temi centrali per il presente e il futuro del Paese. Tra i passaggi più significativi del dialogo, il capo dello Stato ha affrontato il tema delle migrazioni, sottolineando come la storia italiana sia profondamente legata ai movimenti di popolazione e agli scambi culturali. Le migrazioni nella storia d’Italia. Mattarella ha ricordato che il popolo italiano è il risultato di numerose influenze e migrazioni nel corso dei secoli, evidenziando come questo fenomeno non sia affatto nuovo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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