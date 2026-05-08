Un ex ambasciatore italiano in Uzbekistan tra il 2024 e il 2025 è stato arrestato a seguito di un’indagine condotta dalla magistratura. Le autorità hanno emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti, sulla base di accuse definite gravissime. L’uomo è ora sotto custodia e le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’indagine e le motivazioni dietro l’arresto.

Un’inchiesta della magistratura ha portato all’arresto di Piergabriele Papadia de Bottini di Sant’Agnese, ambasciatore italiano in Uzbekistan tra il 2024 e la fine del 2025. Il diplomatico è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Secondo gli investigatori avrebbe favorito il rilascio di visti turistici Schengen a cittadini russi in cambio di denaro. Le indagini sono partite dopo una segnalazione dell’Ispettorato generale del ministero degli Esteri e un’ispezione effettuata nel luglio 2025 presso la sede diplomatica italiana. Durante i controlli sarebbero emerse irregolarità nella documentazione relativa ai visti concessi a diversi cittadini russi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ex ambasciatore italiano arrestato: accuse gravissime

Notizie correlate

Leggi anche: Arrestato il cantante italiano: accuse gravissime. Cosa sta succedendo

“Arrestato!”. Il campione italiano finisce nei guai: accuse gravissimeIl mondo dello sport paralimpico italiano è stato attraversato da una notizia che sta facendo discutere: un atleta di primo piano della nazionale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: I racconti di chi era sulla Flotilla per Gaza e la tregua a rischio in Iran: la nuova puntata di Scanner Live; Roma – Arrestati due funzionari all’ambasciata italiana in Uzbekistan, favorivano l’entrata di russi in Italia; Minaccia l'ex moglie e l'ex compagna mentre mentre è ricoverato in ospedale: arrestato; Nessy Guerra condannata in appello per adulterio: la mamma italiana era stata denunciata in Egitto dall'ex marito.

L’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan è stato arrestato per aver favorito il rilascio di visti turistici a cittadini russiPiergabriele Papadia de Bottini di Sant’Agnese, ambasciatore italiano in Uzbekistan dal 2024 alla fine del 2025, è stato arrestato a Roma con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ... ilpost.it

Visti facili ai cittadini russi, arrestato l’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan: Mi servivano soldiVisti Schengen per cittadini russi senza requisiti, tariffe fino a 16mila euro e una frase registrata durante l’ispezione ministeriale: Mi ... infodifesa.it

L’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan è stato arrestato con l’accusa di aver favorito il rilascio di visti turistici a cittadini russi x.com

L'ambasciatore italiano in Svizzera risponde al consigliere federale che lunedì ai nostri microfoni, esprimendosi sulla questione «fatture di Crans-Montana», riferendosi a Cornado aveva dichiarato che «certe cadute di stile non aiutano» - facebook.com facebook