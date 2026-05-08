Ex ambasciatore italiano arrestato | accuse gravissime

Da thesocialpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex ambasciatore italiano in Uzbekistan tra il 2024 e il 2025 è stato arrestato a seguito di un’indagine condotta dalla magistratura. Le autorità hanno emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti, sulla base di accuse definite gravissime. L’uomo è ora sotto custodia e le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’indagine e le motivazioni dietro l’arresto.

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Un’inchiesta della magistratura ha portato all’arresto di Piergabriele Papadia de Bottini di Sant’Agnese, ambasciatore italiano in Uzbekistan tra il 2024 e la fine del 2025. Il diplomatico è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Secondo gli investigatori avrebbe favorito il rilascio di visti turistici Schengen a cittadini russi in cambio di denaro. Le indagini sono partite dopo una segnalazione dell’Ispettorato generale del ministero degli Esteri e un’ispezione effettuata nel luglio 2025 presso la sede diplomatica italiana. Durante i controlli sarebbero emerse irregolarità nella documentazione relativa ai visti concessi a diversi cittadini russi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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