Riforma tecnici il MIM risponde alla Cgil | Sorprendono le affermazioni l’accordo è frutto dell’intesa con i sindacati che hanno aderito alla procedura conciliativa

Il Ministero dell’Istruzione ha risposto alla Cgil sulla riforma dei tecnici, affermando che l’accordo è stato raggiunto con sindacati che hanno aderito alla procedura conciliativa. In una nota ufficiale, il ministero ha definito sorprendenti le affermazioni della Cgil e ha precisato che l’incontro a Viale Trastevere con i sindacati del comparto scuola si è concluso con un’intesa condivisa.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sull’incontro tenutosi a Viale Trastevere con i sindacati del comparto scuola. Al centro del tavolo ci sono stati gli aggiornamenti alla riforma dell’istruzione tecnica. L’Amministrazione ha spiegato che questi interventi sono stati pensati per tutelare i docenti; il documento ministeriale chiarisce infatti la volontà di: “preservare la continuità didattica, gli organici e la stabilità delle cattedre”. Tutto questo, precisa il dicastero, mantenendo salde le innovazioni e garantendo il pieno rispetto dei traguardi previsti dal PNRR. Nel comunicato, il Ministero ci tiene a specificare la genesi delle modifiche presentate alle parti sociali, attribuendole a un lavoro congiunto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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