Amazon dopo le vertenze di Bergamo arriva l’intesa nazionale | nuove regole su controlli e diritti

Da bergamonews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo anni di discussioni e interventi legali, Amazon Italia e i sindacati della logistica hanno firmato due accordi nazionali. Le nuove intese prevedono regole più chiare sui controlli e sui diritti dei lavoratori. La firma arriva dopo una lunga serie di vertenze, diffide e sentenze che hanno coinvolto il gigante dell’e-commerce. Sono ora stabilite delle linee guida condivise tra le parti.

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Dopo anni di vertenze, diffide e sentenze, la trattativa tra Amazon Italia e i sindacati della logistica segna una svolta: raggiunti i primi due accordi nazionali. È un passaggio storico — la prima intesa di portata nazionale firmata dal colosso di Seattle a livello globale — che si intreccia da vicino anche con le vertenze aperte nel territorio bergamasco, tra i poli di Cividate al Piano e Casirate d’Adda (1.200 e 400 dipendenti a tempo indeterminato, che nei periodi di picco con i lavoratori in somministrazione arrivano a raddoppiare il numero complessivo di dipendenti). Il pacchetto fissa regole per tutti i 54 siti italiani e i 20mila addetti della filiera su due fronti caldi: videosorveglianza e conciliazione vita-lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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