Amazon dopo le vertenze di Bergamo arriva l’intesa nazionale | nuove regole su controlli e diritti

Notizia in breve

Dopo anni di discussioni e interventi legali, Amazon Italia e i sindacati della logistica hanno firmato due accordi nazionali. Le nuove intese prevedono regole più chiare sui controlli e sui diritti dei lavoratori. La firma arriva dopo una lunga serie di vertenze, diffide e sentenze che hanno coinvolto il gigante dell’e-commerce. Sono ora stabilite delle linee guida condivise tra le parti.