Alzheimer il primo segnale quando si fa la doccia | come accorgersene
Durante la doccia, alcune persone mostrano difficoltà nel riconoscere i propri movimenti o nel ricordare come usare gli strumenti. Questi segnali possono indicare un problema di memoria o di orientamento, spesso associato a malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Non si tratta di sintomi definitivi, ma di campanelli d’allarme. La diagnosi precoce può essere facilitata osservando eventuali variazioni nel comportamento durante le attività quotidiane.
La prevenzione e l’identificazione precoce delle malattie neurodegenerative rappresentano una delle sfide piu importanti per la medicina moderna. Tra queste patologie, la malattia di Alzheimer tende a manifestarsi in modo estremamente subdolo, mostrando nelle sue fasi iniziali sintomi sfumati che vengono spesso scambiati per normale stanchezza, stress passeggero o semplici segni dell’invecchiamento. Dimenticare temporaneamente dove si sono appoggiate le chiavi o provare una momentanea confusione mentale sono episodi frequenti, ma esiste un indicatore molto piu specifico che puo manifestarsi durante azioni quotidiane apparentemente banali, come ad esempio fare la doccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alzheimer, la pelle «rivela indizi per una diagnosi precoce». Svolta per lo screening in uno studio
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