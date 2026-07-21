La prevenzione e l’identificazione precoce delle malattie neurodegenerative rappresentano una delle sfide piu importanti per la medicina moderna. Tra queste patologie, la malattia di Alzheimer tende a manifestarsi in modo estremamente subdolo, mostrando nelle sue fasi iniziali sintomi sfumati che vengono spesso scambiati per normale stanchezza, stress passeggero o semplici segni dell’invecchiamento. Dimenticare temporaneamente dove si sono appoggiate le chiavi o provare una momentanea confusione mentale sono episodi frequenti, ma esiste un indicatore molto piu specifico che puo manifestarsi durante azioni quotidiane apparentemente banali, come ad esempio fare la doccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alzheimer, il primo segnale quando si fa la doccia: come accorgersene

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Alzheimer, la pelle «rivela indizi per una diagnosi precoce». Svolta per lo screening in uno studio

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