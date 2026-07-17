Alessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro pre-campionato del Napoli a causa di problemi al ginocchio emersi recentemente. La società ha confermato la sua assenza in una nota ufficiale, senza specificare il motivo dell'eventuale ritardo nella diagnosi. La decisione riguarda l'intera preparazione estiva del club, senza indicazioni su eventuali interventi chirurgici o tempi di recupero.

Alessandro Buongiorno non farà parte del ritiro del Napoli. Lo comunica la società con una nota. Napoli, out Buongiorno. Riporta il sito del Napoli: “In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro” L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno già si ferma, a rischio operazione al ginocchio (non potevano accorgersene due mesi fa?)

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Buongiornoe buon venerdì. Qualche nuvola, silenzio e aria ferma. Caffè e sorriso già pronti . Nonostante il caldo, vediamo di programmare una giornata leggera, se possibile , comunque il week end e’ alle porte ….. #BuongiornoATutti #17luglio x.com