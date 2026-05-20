Alzheimer il modo in cui si scrive può essere un segnale di declino cognitivo | lo studio portoghese

Un gruppo di ricercatori portoghesi ha condotto uno studio che analizza il modo in cui le persone scrivono come possibile indicatore di declino cognitivo. La ricerca si concentra sui cambiamenti nelle modalità di scrittura, riconoscendo questa come una delle manifestazioni principali legate all’insorgenza della malattia di Alzheimer. I risultati evidenziano come alcune variazioni nello stile di scrittura possano rappresentare segnali precoci di deterioramento cognitivo. Lo studio si basa sull’analisi di campioni di scrittura raccolti da soggetti di età variabile.

Un team di ricerca portoghese ha determinato che il modo in cui si scrive può essere un segnale di declino cognitivo, tra i principali sintomi del morbo di Alzheimer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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What to do when your person with dementia wants to go to work

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