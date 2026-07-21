Altra ondata di maltempo Scatta l’allerta arancione

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per temporali intensi in tutta la giornata di martedì 21 luglio. La previsione riguarda temporali forti o molto forti, che interessano l’intera regione. L’allerta è stata diffusa per avvertire la popolazione e le autorità di possibili condizioni meteorologiche avverse. Nessuna altra informazione riguardo a danni o interventi è stata comunicata al momento.

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La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per temporali forti o molto forti per l’intera giornata di oggi, martedì 21 luglio. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi, che potrebbero essere accompagnati da grandinate di medie e grosse dimensioni e forti raffiche di vento, soprattutto nella seconda parte della giornata. L’amministrazione comunale pesarese ha invitato quindi "tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti, limitando gli spostamenti non indispensabili durante i fenomeni più intensi e mettendo in sicurezza oggetti e materiali presenti su balconi, terrazzi e aree esterne che potrebbero essere spostati dal vento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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