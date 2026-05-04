Maltempo in Toscana scatta l’allerta arancione | ecco i Comuni a rischio

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di martedì 5 maggio, la Toscana si troverà sotto un’allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse. La protezione civile regionale ha emesso il bollettino, segnalando specifici Comuni a rischio per le intense precipitazioni e possibili criticità. La situazione interessa diverse zone della regione, con previsioni di maltempo che potrebbero provocare disagi e situazioni di emergenza.

Firenze, 4 maggio 2026 – Scatta l’allerta meteo per l’arrivo del maltempo in Toscana. È stata diramata per martedì 5 maggio dalla Sala operativa della protezione civile regionale. Queste in particolari le allerte emesse:  - Allerta arancione per rischio idrogeologico. - Allerta gialla per temporali forti. Allerta arancione, l’elenco dei Comuni. L’allerta arancione riguarda le province di Lucca e Pisa:  Questo l’elenco dei Comuni interessati dall’allerta arancione per rischio idrogeologico martedì 5 maggio:  San Giuliano Terme (PI) Vecchiano (PI) Viareggio (LU) Borgo a Mozzano (LU) Lucca (LU) Massarosa (LU) Pescaglia (LU) Allerta gialla per temporali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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