Un fronte di maltempo interessa l’Italia, con un’allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni. La perturbazione che ha interrotto il caldo di maggio sta causando precipitazioni diffuse e disagi in diverse zone. Sono previste ulteriori piogge nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche instabili su gran parte del territorio. Nessuna informazione su danni o interventi specifici.

La perturbazione che ha interrotto il caldo di maggio continua ad interessare gran parte del Paese. I disagi e le nuove precipitazioni attese nei prossimi giorni L’Italia dovrà fare i conti con una fase di fortemaltempo, che metterà temporaneamente fine all’ondata di caldo registrata negli ultimi giorni. Piogge intense, temporali e raffiche di vento si stanno abbattendo su gran parte del territorio nazionale. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per il Levante ligure, mentre l’allerta gialla interessa14 regioni: altre zone della Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Puglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ildifforme.it - Ondata di maltempo sull’Italia: allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, nuova ondata sullItalia. Allerta in 7 Regioni

Notizie e thread social correlati

Maltempo, allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni, attesi temporali e grandine anche al Sud: le previsioniIl 3 giugno, l’Italia presenta condizioni di maltempo con allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni.

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 7 regioniOggi l’Italia si trova sotto l’effetto di una nuova ondata di maltempo che interessa diverse aree del paese.

Temi più discussi: Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio; Ondata di maltempo su Bologna e provincia: voli dirottati e vigili del fuoco in azione; Quando finirà questa ondata di caldo (estremo) su Milano; ? La pianura padana è calda come l'Africa: le immagini dal satellite - BresciaToday.

2/6/26. COLDIRETTI: ONDATA DI MALTEMPO OGGI POMERIGGIO ABBATTE MEZZO POLESINE Salvan: Ancora una volta l'agricoltura paga un conto salato per gli eventi atmosferici. Alle istituzioni chiediamo strumenti per la gestione del rischio più accessib x.com

L’ondata di maltempo. La vasca limita il Seveso. Via Vittorini sott’acquaAllagamenti nella zona di Ponte Lambro, evacuate le comunità nel parco. La doppia apertura del bacino tra Bruzzano e Bresso argina le piene del torrente. msn.com

Pioggia e tuoni: il 2 Giugno cambia volto reddit

Meteo, torna il maltempo in Italia con il rischio di nubifragi e grandinate. Le previsioniNel giorno della Festa della Repubblica l'Italia deve fare i conti con il maltempo: piogge e rovesci in diverse regioni con allerta meteo. meteo.it