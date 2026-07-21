altra giornata di maltempo grandine gigante e vento nuova ondata di danni e disagi

Un temporale ha causato danni e disagi su gran parte del territorio, con grandine di grandi dimensioni e vento forte. Sono stati segnalati alberi caduti e interruzioni alla viabilità, in particolare nelle zone del Portuense e dell’Argentano. La perturbazione ha interessato diverse aree, provocando problemi alla circolazione e danni strutturali. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze del maltempo e ripristinare la situazione.

Ancora disagi per il forte temporale di ieri mattina su gran parte del territorio. Grandine, alberi caduti e viabilità interrotta. Tra le zone più colpite, il Portuense e l’Argentano. Dopo i violenti temporali dei giorni scorsi, la notte e la mattina di ieri hanno visto un nuovo fortunale accompagnato da forti raffiche di vento, pioggia intensa e grandine. Tra le criticità che hanno coinvolto Portomaggiore, si è registrata l’interruzione della circolazione sulla strada Mondonuovo a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. Stop al traffico anche su via Rangona, che da Bando conduce a Portomaggiore, dove la caduta di alcuni pali della linea Telecom ha reso necessaria la sospensione della circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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