Nuova ondata di maltempo nel Bresciano vento e grandine | decine di interventi dei Vigili del fuoco

Una nuova ondata di maltempo ha interessato il Bresciano, con vento forte e grandine. I Vigili del fuoco sono intervenuti in decine di occasioni per gestire danni e situazioni di emergenza. I tuoni sono iniziati poco prima di mezzanotte di sabato, interrompendo il silenzio o le attività nelle zone della movida cittadina. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni specifici.

I tuono hanno iniziato a squarciare il silenzio - o il vociare e la musica nei luoghi della movida - poco prima di mezzanotte di sabato sera, quantomeno in città. Poi le raffiche di vento, sempre più forti. E la pioggia. Una breve pausa, e la seconda ondata, fortissima. Il temporale a quel punto si è fatto più intenso, con chicchi di grandine lanciati dal cielo come sassi - piccoli in città, grandi come palline da ping pong in alcune zone della provincia. A meno di 48re dalla violenta ondata di maltempo che venerdì all'alba aveva colpito soprattutto Garda e Valtrompia (ma anche altre zone), se ne registra un'altra nel Bresciano. Che stavolta ha piegato il capoluogo, ma anche e soprattutto l'ovest bresciano e la Franciacorta, oltre ai comuni dell'est verso il lago di Garda. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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NUBIFRAGI E UNA VIOLENTA GRANDINATA CON CHICCHI GRANDI COME MONETE | 10/06/2026

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