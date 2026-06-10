maltempo ondata di vento pioggia e grandine sulla lombardia

Le ambulanze che si recavano al pronto soccorso di Garbagnate Milanese hanno incontrato difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La Lombardia è stata colpita da un’ondata di vento, pioggia e grandine, che ha provocato disagi e rallentamenti sulla rete di trasporto di emergenza. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni specifici è stato fornito.

Nella giornata di mercoledì un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei Comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una trentina di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente - a causa delle forti raffiche di vento - la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica., Le ambulanze che dovevano recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese hanno riscontrato serie difficoltà a operare a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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METEO: altra ondata di TEMPORALI e GRANDINE, poi il SOLE

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