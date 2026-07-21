Il fiume Po si trova in condizioni critiche, con diversi Comuni che utilizzano autobotti per rifornire le case di acqua potabile. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, la situazione rimane grave e l'acqua scarseggia. Le regioni coinvolte sono Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove la scarsità di risorsa idrica ha portato a misure di emergenza. La siccità continua a rappresentare una preoccupazione crescente per l’approvvigionamento locale.

Nonostante i temporali degli ultimi giorni cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore è l'Osservatorio dell'Autorità di bacino del Po che conferma lo stato di severità idrica "media in assenza di precipitazioni" nonostante, appunto, le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile: sono numerosi i Comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'Osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel Delta del Po prosegue l'emergenza per l'intrusione del cuneo salino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Allarme siccità: fiume Po in sofferenza e autobotti per l'acqua potabile in diversi Comuni

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