In 13 Comuni della provincia di Pavia e in 4 del Bresciano sono state attivate autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile. La scarsità di risorse idriche ha portato a interventi di emergenza, con particolare attenzione all’agricoltura, che subisce danni significativi. Anche gli acquedotti locali mostrano segnali di criticità a causa del deficit idrico. È stato firmato un accordo per gestire la crisi e limitare i disagi.

In 13 Comuni della provincia di Pavia e in 4 del Bresciano si fa già ricorso alle autobotti per l’acqua potabile. Se le maggiori attenzioni sono rivolte all’ agricoltura, il settore che sta pagando il prezzo più caro al deficit idrico, anche gli acquedotti iniziano a soffrire. Tra i numeri preoccupanti (anche se l’emergenza risulta meno grave del 2022) aggiornati durante il “Tavolo regionale per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica“, che ieri pomeriggio si è riunito a Palazzo Lombardia, si segnalano anche criticità legate all’uso potabile in 50 Comuni della regione situati in 5 province: Varese, Pavia, Bergamo, Brescia, Como. In 17 di questi (nell’area pavese e bresciana) si fa ricorso alle autobotti, per un totale massimo di 30mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Siccità, accordo salva-agricoltura. Prime autobotti per l’uso potabile

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