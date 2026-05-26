Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro un sito di lancio di missili e imbarcazioni nel sud dell’Iran. Le operazioni hanno preso di mira strutture dedicate al lancio di missili e navi che cercavano di posizionare mine nella zona. Le forze statunitensi hanno annunciato di aver eseguito i raid senza indicare eventuali vittime o danni specifici alle infrastrutture colpite.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro l’Iran del sud, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Gli attacchi sono stati effettuati per “autodifesa” e sono stati concepiti “per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato. Secondo il New York Times, il capitano Hawkins ha affermato che gli attacchi statunitensi hanno preso di mira un’area vicino a Bandar Abbas, una città portuale meridionale sede di una base navale iraniana situata sullo Stretto di Hormuz. “Le... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi nell’Iran del sud

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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