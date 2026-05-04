Gli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno assistenza alle navi bloccate nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. La decisione arriva mentre continuano i negoziati con l’Iran, senza che siano stati annunciati interventi militari imminenti. La situazione rimane tesa, con le parti che monitorano attentamente gli sviluppi nella regione.

Gli Stati Uniti si preparano a intervenire nello Stretto di Hormuz, uno dei nodi più delicati del commercio globale, mentre restano aperti i negoziati con l’Iran. Il presidente Donald Trump ha annunciato il lancio di “Project Freedom”, un’iniziativa per aiutare centinaia di navi bloccate nel Golfo a riprendere la navigazione dopo settimane di tensioni e blocchi incrociati. Secondo quanto riportato dal Guardian, Trump ha parlato di uno sforzo umanitario per mettere in sicurezza equipaggi e imbarcazioni, mentre i suoi emissari sarebbero impegnati in colloqui «molto positivi» con Teheran. L’operazione dovrebbe partire immediatamente, ma i dettagli restano limitati: non è chiaro, ad esempio, se le navi americane scorteranno direttamente i convogli.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump dice che gli Stati Uniti aiuteranno le navi bloccate a lasciare lo Stretto di Hormuz

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